Власти отобрали автомобиль у любителя пьяной езды из Прионежья

Ранее судимый за нетрезвое вождение мужчина вновь сел пьяным за руль.

Как сообщили в прионежской полиции, осужден 59-летний водитель, которого ранее поймали на дороге нетрезвым возле села Деревянное.



Ранее его уже судили за аналогичное преступление. В рамках расследования уголовного дела автомобиль, которым управлял обвиняемый, был арестован.



Прионежский районный суд отправил виновного в колонию на один год, лишил его прав на три года, а машину конфисковал в пользу государства.