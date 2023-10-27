Власти отобрали автомобиль у любителя пьяной езды из Прионежья

Ранее судимый за нетрезвое вождение мужчина вновь сел пьяным за руль.
Как сообщили в прионежской полиции, осужден 59-летний водитель, которого ранее поймали на дороге нетрезвым возле села Деревянное.
Ранее его уже судили за аналогичное преступление. В рамках расследования уголовного дела автомобиль, которым управлял обвиняемый, был арестован.
Прионежский районный суд отправил виновного в колонию на один год, лишил его прав на три года, а машину конфисковал в пользу государства.
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