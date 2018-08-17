Власти пересмотрели прогноз роста промышленного производства в Карелии

Министерство экономического развития Карелии пересмотрело прогноз роста промышленного производства на 2019-2021 годы, увеличив ожидаемые показатели.

Это следует из материалов по итогам заседания правительства, где обсуждались основные параметры прогноза социально-экономического развития Карелии на ближайшие три года.

В проекте документа, размещенном ранее на сайте Минфина, в 2020 году ожидалось замедление роста промышленного производства по основным видам экономической деятельности. Прогнозировалось, что в 2019 году по "базовому" варианту сценария промышленное производство в Карелии вырастет на 2,3% по сравнению с 2018 годом, но в 2020 году произойдет замедление до 2,1%.

После пересмотра проекта Минэк заложил в прогноз рост производства промышленной продукции в сопоставимых ценах на 2-2,5 % ежегодно.

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