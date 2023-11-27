Власти Петербурга обсуждают перевод части работников на удаленку из-за снегопадов

Губернатор Александр Беглов призвал перевести часть петербуржцев на дистанционную работу из-за непогоды.

Как сообщает «Интерфакс», Беглов проводит экстренное совещание членов правительства Петербурга в связи с сильным снегопадом, который начался накануне.



Он призывает работодателей перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни.



«За прошедшие сутки высота снежного покрова в северной столице достигла 15,5 сантиметра, и снег продолжает идти. Коммунальные службы и дорожные предприятия со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Ночью на уборку улиц вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников ручного труда. Было вывезено около восьми тысяч кубометров снега», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на уборку дворов вышли более 3,5 тысячи дворников районных жилищных агентств и порядка тысячи механизаторов.



Специалисты Горэлектротранса контролируют состояние трамвайных путей, прочищают разворотные трамвайные кольца.



«Губернатор потребовал от дорожных и коммунальных служб особое внимание уделить уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам — детским садам, школам, поликлиникам, пешеходным переходам, тротуарам и путепроводам. Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц», — сообщается в пресс-релизе Смольного.



Ранее в северной столице почти на сутки объявляли «желтый» уровень опасности. В аэропорту «Пулково» отменили несколько рейсов в Петербург из-за метеоусловий.



Напомним, в Петрозаводске ноябрь 2023 года станет самым влажным в истории метеонаблюдений.



Месячная норма осадков ноября составляет 51 миллиметров. На конец суток 27 числа выпало 95 мм.



Рекорд на сегодняшний день принадлежит ноябрю 1974 года со значением 97 миллиметров.





