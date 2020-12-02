Власти Петербурга попросили туристов не приезжать к ним на Новый год

Власти Петербурга сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают их не приезжать в этот период.

Об этом в четверг заявил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, передает ТАСС.

"Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города, мы говорим гостям: "Давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье жителей, не надо в этом году к нам приезжать", - сказал он.

Кроме того, Елин отметил, что Русский музей и Эрмитаж не будут работать в новогодние каникулы.

Ранее власти Санкт-Петербурга решили в период новогодних праздников закрыть все кафе и рестораны и запретить посещение музеев, театров и концертов.

По последним данным, в Петербурге выявили 136 980 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 78 004 человека, умерли 5 668. За последние сутки в городе зафиксировано 3 692 инфицированных.