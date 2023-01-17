Власти Петрозаводска анонсировали ярмарки для туристов

В столице Карелии в 2023 году пройдут различные ярмарочные мероприятия.

Об этом на планерке в администрации Петрозаводска сообщила заместитель начальник управления экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Ксения Жарова.

«2023 год будет для туристов интересен. Будут реализовываться различные ярмарочные мероприятия с участием местных производителей. Так, в прошлом году с успехом прошли ярмарки в створе на проспекта Ленина в июле и на площади Кирова. В текущем году подобные мероприятия повторим. В июле при поддержке Минэка запланировано проведение гастрофестиваля, посвященного карельской кухне», — рассказала Ксения Жарова.

Ранее сообщалось, в прошлом году в Петрозаводске побывали 340 тысяч туристов.