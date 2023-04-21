Власти Петрозаводска борются в судах с хозяевами брошенного автохлама

Убрать более 300 брошенных на улицах и во дворах столицы Карелии автомобилей можно только через суд.

Как рассказала на планерке в мэрии заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова, муниципальные инспекторы выявили в городе свыше 300 брошенных автомобилей. На городской комиссии были рассмотрены материалы в отношении 106 бесхозных транспортных средств. 104 из них были признаны брошенными или разукомплектованными. 32 машины хозяева убрали добровольно. На десять автомобилей их владельцы представили документы, подтверждающие право собственности. По 26 машинам мэрия подала иски в суд, но во время их рассмотрения хозяева убрали ещё шесть транспортных средств. В итоге суд удовлетворил только пять исковых заявлений, а остальные будут рассмотрены в июле-августе. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Почему убрать автохлам с улиц города можно только через суд, читайте здесь.