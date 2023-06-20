Власти Петрозаводска будут штрафовать новых перевозчиков за нарушения

Новых перевозчиков в Петрозаводске ждут штрафы, сообщили в администрации города.

Ранее «МК в Карелии» написал, что в соцсети петрозаводчане жалуются на нерегулярные рейсы маршрута №29.

«Сижу на Энтузиастов уже почти час. Ближайший автобус очень далеко», – написал один горожанин.

В администрации Петрозаводска отреагировали на публикацию, сообщив о наказании перевозчиков.

Что ответила мэрия, читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».