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Новости. Экономика
09:59, 28 Марта 2018

Власти Петрозаводска через суд получили деньги на уборку свалок

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Администрация Петрозаводска выиграла суд против министерства строительства, ЖКХ и энергетики и взыскала 385 тысяч рублей.

Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск мэрии Петрозаводска к карельскому Минстрою. Администрация добилась в суде взыскания с министерства денежных средств, которые Минстрой отказывался выделить на ликвидацию свалок в карельской столице, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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