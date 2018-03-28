Власти Петрозаводска через суд получили деньги на уборку свалок

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Администрация Петрозаводска выиграла суд против министерства строительства, ЖКХ и энергетики и взыскала 385 тысяч рублей.
Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск мэрии Петрозаводска к карельскому Минстрою. Администрация добилась в суде взыскания с министерства денежных средств, которые Минстрой отказывался выделить на ликвидацию свалок в карельской столице, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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