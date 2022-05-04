Власти Петрозаводска дали дополнительные объяснения по масштабной вырубке на месте строительства детсада на Старой Кукковке

В администрации Петрозаводска заявили, что масштаб прилегающей к детсаду площади рассчитывался исходя из общего числа воспитанников, при этом на данной территории не должно быть больших деревьев.

Каждая группа воспитанников в новом детсаду должна иметь свобю уличную площадку. А на участке рядом с садиком не должно быть выскоих деревьев. Этим в мэрии Петрозаводска дополнительно объясняют необходимость масштабной вырубки леса на Старой Кукковке на месте строительства детского учреждения. Еще один ответ мэрии поступил в редакцию «Столицы на Онего».

«Здание детского сада на улице Чехова возводится в соответствии с современными требованиями к подобного рода учреждениям. Примыкающая к зданию территория не может быть меньше утвержденного норматива. Это связно с тем, что в соответствии со строительными нормами для каждого воспитанника должна быть предусмотрена определенная площадь не только непосредственно в помещении детского сада, но и на прилегающей территории. Кроме того, на территории, предназначенной для прогулок детей не могут находиться крупномерные деревья, а для каждой группы воспитанников должна быть предусмотрена отдельная площадка», — гласит текст сообщения администрации города.

В соответствии с требованием законодательства и утвержденным проектом детского сада, который был согласован специалистами АУ РК «Карелгосэкспертиза», на территории здания предусмотрено размещение двенадцати индивидуальных игровых площадок с игровым оборудованием и теневыми навесами, двух физкультурных площадок, двух хозяйственных площадок, пешеходных дорожек, пожарного проезда, а также озеленение более чем половины свободной от застройки территории путем устройства газонов и высадки зеленых насаждений, заявили в мэрии.

«Повторимся, объем вырубки леса для строительства детского сада, возводимого на улице Чехова, был согласован в соответствии с утвержденным проектом в том числе в плане обустройства прилегающей территории. Также, как мы ранее указывали, вырубка леса производилась не только под строительство здания детского сада, но и за границами землеотвода. Эти вырубки потребовались для выноса сети водопровода и воздушной линии электропередач с территории земельного участка, а также для обеспечения противопожарного разрыва в соответствии с нормами действующего законодательства в области пожарной безопасности», — сообщили в мэрии.

Также в мэрии еще раз рассказали о планах возвести поблизости от садика стоянку. Парковка на 10 мест, по оценке администрации, послужит развитию дорожной инфраструктуры города и создаст комфорт местным жителям.

«За ограждением территории детского сада с северо-западной стороны участка планируется устройство подъезда к зданию с ул. Щербакова и оборудование автомобильной стоянки на 10 машино-мест с учетом нормативного расстояния до ограждения. Оборудование данной парковки необходимо для развития дорожной инфраструктуры города и создания дополнительных условий для комфортного проживания жителей микрорайона», — говорится в заявлении администрации карельской столицы.

Ранее «Столица на Онего» подготовила текст, в котором сообщалось о проблемах благоустройства микрорайона Старая Кукковка, где был вырублен масштабный участок леса для строительства детского сада.