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Власти Петрозаводска дали последний шанс компании, которая чистит дороги от снега

Новости. Общество
09:00, 25 Ноября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Администрация Петрозаводска расторгнет контракт с подрядной организацией, которая занимается очисткой дорог от снега, если она на справится с работой.

Об этом заявил заместитель мэра города Андрей Бекелев.

Он напомнил, что в прошлом году к этой компании было много нареканий, и заверил, что если она снова не справится со снегопадами, контракт с ней будет расторгнут.

Но пока администрация города настроена оптимистично.

«В текущую зиму мы входим с большим оптимизмом. Во-первых, количество техники у подрядчика увеличилось. Не кратно, но тем не менее, появилось несколько дополнительных грейдеров, экскаваторов и так далее. Ну, и решен вопрос с привлечением дополнительных дорожных рабочих, которые осуществляют ручной труд. С этим, к сожалению, в прошлый период была большая проблема… Надеемся, что таких форс-мажорных ситуаций, как в предыдущем периоде, у нас не возникнет», — сказал Бекелев.

Ситуация с этой компанией стала поводом для дискуссии в правительстве, кто лучше убирает дороги от снега — частные или государственные компании.

Об этом читайте в статье «Дворник-шеринг»: кому доверят очистку дорог Карелии от снега».

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-11-25 10:21:20
Изя, дружков Матвеева, Бондарчука, Мирошник необходимо менять, отправлять на "заслуженный отдых". Любарский хотел по хорошему, может после перелома ноги дойдет, что наследнички троицы только пыль в глаза пускают. Впрочем пока в доме 19 не свистнут, так и будет " Дом 2" под руководством г-на Любарского.
кир
2021-11-25 09:45:17
Пофиг ваши куклы и тряпки. Мужик должен работать целый день.
Изя
2021-11-25 09:39:16
Техрент то вроде и работает убирает . Про Беккелева такого не скажешь . :)
Горожанин
2021-11-25 09:20:55
Прекрасная перспектива. Город в снегу, контракт на уборку расторгнут. А составить должным образом контракт, провести аудит компании по оценке способности выполнить его и организовать действенный контроль за исполнением его конечно невозможно...
Изя
2021-11-25 09:58:10
Горожанин, опять решили бюджетное бабло перераспределить , новая компашка тоже жрать хочет ((((
Д.Ю
2021-11-25 09:20:05
"Надеемся, что таких форс-мажорных ситуаций, как в предыдущем периоде, у нас не возникнет», — сказал Бекелев.

Возникнут. Могу поспорить.
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