Власти Петрозаводска дали последний шанс компании, которая чистит дороги от снега

Администрация Петрозаводска расторгнет контракт с подрядной организацией, которая занимается очисткой дорог от снега, если она на справится с работой.

Об этом заявил заместитель мэра города Андрей Бекелев.

Он напомнил, что в прошлом году к этой компании было много нареканий, и заверил, что если она снова не справится со снегопадами, контракт с ней будет расторгнут.

Но пока администрация города настроена оптимистично.

«В текущую зиму мы входим с большим оптимизмом. Во-первых, количество техники у подрядчика увеличилось. Не кратно, но тем не менее, появилось несколько дополнительных грейдеров, экскаваторов и так далее. Ну, и решен вопрос с привлечением дополнительных дорожных рабочих, которые осуществляют ручной труд. С этим, к сожалению, в прошлый период была большая проблема… Надеемся, что таких форс-мажорных ситуаций, как в предыдущем периоде, у нас не возникнет», — сказал Бекелев.

Ситуация с этой компанией стала поводом для дискуссии в правительстве, кто лучше убирает дороги от снега — частные или государственные компании.

Об этом читайте в статье «Дворник-шеринг»: кому доверят очистку дорог Карелии от снега».