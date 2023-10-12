Власти Петрозаводска демонтируют незаконные гаражи в центре и на Зареке

Подрядчик приступил к ликвидации 60 объектов.

Администрация Петрозаводска демонтирует незаконно установленные гаражи в центре и на Зареке, рассказали в паблике мэрии 13 октября.



Как отметили в источнике, подрядчик приступил к ликвидации 60 объектов, расположенных в центре города и в районе Зарека. Постройки снесут на улицах Куйбышева, Анохина, Свердлова, Державина, Володарского, Радищева, Коммунистов, проспекте Ленина, Закаменском переулке, Пушкинской и Красной улицах.



После вскрытия гаражей проведут фотофиксацию и опись. Имущество будет находиться на ответственном хранении 30 дней, а затем его утилизируют. Собственник может вернуть его по письменному заявлению, которое необходимо подать не позднее чем за 30 дней после вскрытия объекта.



В мэрии напомнили, что в случае размещения на гараже требования об освобождении либо уведомления о дате демонтажа, а также если объект был вскрыт либо перемещен, необходимо позвонить по телефону: 71-35-39.

Напомним, ранее мы писали о том, когда власти Петрозаводска очистят от гаражей исторический центр.