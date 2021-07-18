Власти Петрозаводска добиваются сноса незаконных гаражей

Администрация Петрозаводска призывает владельцев незаконных построек на улицах Свердлова и Кутузова демонтировать объекты.

Об этом сообщает пресс-центр петрозаводской мэрии.

Городские власти намерены добиться сноса гаражей, расположенных на улице Свердлова в районе дома № 3, а также на улице Кутузова в районе дома № 44Б. Об этом чиновники мэрии информировали владельцев построек.

Снести незаконные постройки нужно своими силами до 1 августа, заявили в администрации карельской столицы.

Ранее сообщалось, что бабушка из Петрозаводска попросила Путина помочь сделать тротуар, чтобы дети могли безопасно ходить в школу.