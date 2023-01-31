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Власти Петрозаводска докажут, что зал заседаний мэрии ремонтировали не только ради чиновников

Новости. Общество
12:46, 07 Февраля 2023
фото: "Столицы на Онего

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Большой зал Администрации Петрозаводска впервые станет площадкой для показа спектаклей в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея».

Как сообщили в мэрии города, 7 февраля там покажут постановку Театра драмы «Творческая мастерская» с участием актеров Людмилы и Валерия Баулиных, а 9 февраля состоится премьера спектакля «Играем в сказку» Петрозаводской детской школы искусств им. М. Балакирева.

Кроме того, 11 февраля в зале пройдут мастер-классы «Зимняя сказка» по изготовлению сувениров. Педагоги Дома творчества детей и юношества №2 и Детско-юношеского центра научат гостей фестиваля делать карельский рожок, медведя, 3D-открытку, сувениры из пряжи, а также расписывать исторические миниатюры.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский ответил на критику жителей города, которые считали, что потраченные на ремонт зала 18 млн рублей можно было израсходовать на другие цели.

Большой зал мэрии «задуман не как вип-зал для депутатского корпусаи городской администрации, а как, наверное, в первую очередь, общегородское пространство, в котором, в первую очередь, смогут приземлиться с комфортом общественные организации, дети. Где можно будет провести значимые культурные и прочие мероприятия», — сказал Любарский.

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