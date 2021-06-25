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Власти Петрозаводска: «Город не застыл в страхе перед новым вызовом времени, он продолжает развиваться»

Новости. Общество
10:24, 26 Июня 2021
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Мэр карельской столицы Владимир Любарский и и.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич поздравили петрозаводчан с днем города.

Сегодня Петрозаводску исполняется 318 лет. Поздравляя петрозаводчан с днем города, Любарский и Ханцевич отметили, что минувший год не был простым.

«Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для каждого из нас. Нам пришлось учиться жить и работать в новых условиях. Люди оказались отдалены друг от друга. На смену дружеским встречам и живому общению пришли маски и дистанционный режим. Но несмотря ни на что, город, благодаря его жителям, не застыл в страхе перед новым вызовом времени, он продолжает трудиться, развиваться, становиться комфортнее и современнее. За период пандемии не остановлен ни один проект по благоустройству территорий или ремонту дорог. А петрозаводчане в эту трудную минуту проявили свои самые лучшие качества: поддерживали и продолжают поддерживать друг друга, активно помогают тем, кто оказался в беде. В этот праздничный день, пользуясь случаем, мы хотим от всего сердца еще раз выразить слова благодарности всем неравнодушным жителям за их отзывчивость, за огромную помощь и участие в судьбе города.

Все плохое обязательно проходит. И мы искреннее надеемся, что наша общая сознательность и ответственное отношение к своему здоровью позволят преодолеть трудности для скорейшего возвращения к нормальной жизни с радостными встречами и веселыми праздниками.

Впереди у нас с вами, дорогие петрозаводчане, еще очень много работы. Уверены, что вместе, объединив наши желания, знания и силы, мы обязательно реализуем все планы и проекты по обустройству дворов и парков, по ремонту дорог, повышению безопасности и комфорта жизни в нашем Петрозаводске!

Поздравляем петрозаводчан с праздником, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и удачи во всех начинаниях. А городу – процветания! С праздником, любимый Петрозаводск!».

Напомним, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией все развлекательные мероприятия в день города в Петрозаводске были отменены

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