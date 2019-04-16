Власти Петрозаводска готовят конкурс на размещение 250 билбордов

Петросовет обсудил подготовку конкурса на право заключения договора на размещение рекламных конструкций в карельской столице.

В настоящее время мэрией города сформирован первый лот конкурса, который включает 25 конструкций формата 3х6, которые располагаются как на центральных улицах, так и в отдаленных микрорайонах.

Всего администрации предстоит провести торги в отношении около 250 билбордов.

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