Власти Петрозаводска готовятся расторгать договоры аренды из-за долгов в бюджет

Администрация Петрозаводска будет расторгать договоры аренды земельных участков, по которым имеется задолженность перед городским бюджетом, сообщает мэрия.

С начала года прошло пять заседаний комиссии по мобилизации и обеспечению поступлений арендных платежей в бюджет, где рассматривались долги перед казной. В целом задолженность составляет 6,3 млн рублей. По итогам заседаний удалось вернуть порядка 552,1 тысячи рублей.

"По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды", - говорится в сообщении.

В 2017 году было расторгнуто 39 договоров аренды с неплательщиками. Из них по 12 контрактам приняты судебные решения по расторжению, освобождению земельных участков и взысканию недоимки.

Часть арендаторов, заинтересованных в использовании земельных участков, погасила задолженность в добровольном порядке.

В январе был подготовлен новый перечень договоров аренды для их расторжения. В скором времени неплательщики получат уведомления о расторжении договоров.