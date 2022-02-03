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Власти Петрозаводска хотят благоустроить площадь, где ведется стихийная торговля

Новости. Общество
07:50, 04 Февраля 2022
фото: © Паблик ВК «Живой Петрозаводск»

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Проект благоустройства Почтовой площади на Древлянке будет реализован властями совместно с бизнесом, сообщил мэр города Владимир Любарский.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что ему поступило предложение от бизнеса о благоустройстве Почтовой площади на Древлянке.

«Недовольство горожан этим участком понятно: стихийная торговля, заезжающий на территорию транспорт, да и в принципе благоустройство этого участка давно не велось.

В прошлом году нам удалось отремонтировать асфальт по соседству и выставить блоки для препятствия проезда.

Администрация Петрозаводска

Договорились с предпринимателями реализовать проект сообща. Они помогают с разработкой концепции, а город ищет финансирование на реализацию». 

О сроках реализации проекта Владимир Любарский не сообщает. 

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Комментарии

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сникерс
2022-02-04 09:34:59
вы ее сначала от снега уберите, где обещанный ФОК? Ой, опять магазин получился. И никакие контролирующие органы опять не в курсе. Все изначально знали, а контролирующие органы нет
Лана Текучева
2022-02-04 09:34:08
Торговый (спортивный) центр и строили с тем, чтобы убрать торговлю с улицы. Лучше бы крытый рынок построили.
АК
2022-02-04 08:22:55
А физкультутный центр "Ягуар" физкультурным он сделать не хочет???
Os
2022-02-04 08:57:00
АК, там вместо автостоянки можно полноценный стадион сделать.
Гость
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