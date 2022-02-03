Власти Петрозаводска хотят благоустроить площадь, где ведется стихийная торговля

Проект благоустройства Почтовой площади на Древлянке будет реализован властями совместно с бизнесом, сообщил мэр города Владимир Любарский.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что ему поступило предложение от бизнеса о благоустройстве Почтовой площади на Древлянке.

«Недовольство горожан этим участком понятно: стихийная торговля, заезжающий на территорию транспорт, да и в принципе благоустройство этого участка давно не велось.

В прошлом году нам удалось отремонтировать асфальт по соседству и выставить блоки для препятствия проезда.

Администрация Петрозаводска

Договорились с предпринимателями реализовать проект сообща. Они помогают с разработкой концепции, а город ищет финансирование на реализацию».

О сроках реализации проекта Владимир Любарский не сообщает.