Власти Петрозаводска хотят благоустроить площадь, где ведется стихийная торговля

Проект благоустройства Почтовой площади на Древлянке будет реализован властями совместно с бизнесом, сообщил мэр города Владимир Любарский.
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что ему поступило предложение от бизнеса о благоустройстве Почтовой площади на Древлянке.
«Недовольство горожан этим участком понятно: стихийная торговля, заезжающий на территорию транспорт, да и в принципе благоустройство этого участка давно не велось.
В прошлом году нам удалось отремонтировать асфальт по соседству и выставить блоки для препятствия проезда.
Договорились с предпринимателями реализовать проект сообща. Они помогают с разработкой концепции, а город ищет финансирование на реализацию».
О сроках реализации проекта Владимир Любарский не сообщает.
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