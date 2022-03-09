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Власти Петрозаводска хотят изменить для АО «ПКС-Водоканал» условия пользования объектами ЖКХ

Новости. Общество
12:23, 10 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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АО «ПКС-Водоканал», которое арендует большинство объектов ЖКХ Петрозаводска, сможет оставить их в своем ведении, но на условиях концессионного соглашения на ближайшие 30 лет.

Это следует из проекта решения, который администрация города направила в Петросовет.

Согласно документу, планируется заключить с АО «ПКС-Водоканал» концессионное соглашение в отношении муниципального имущества без проведения конкурса.

Администрация обосновывает это статьей 51 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». По закону объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения можно передать без проведения конкурса той компании, которая уже пользуется ими на основании договора аренды. АО «ПКС-Водоканал» соответствует этой норме — договор аренды с ней был заключен еще в 2005 году.

В документе также говорится, что все объекты останутся в муниципальной собственности, но концессионное соглашение позволит АО «ПКС-Водоканал» снизить расходы на аренду имущества, «что обеспечит возможность направления денежных средств на инвестиции в создание и реконструкцию объектов». Ожидается, что АО «ПКС-Водоканал» инвестирует в развитие водоснабжения и водоотведения до 2052 года 5,3 млрд рублей в ценах 2021 года.

По условиям соглашения АО «ПКС-Водоканал» должно будет сохранить темпы роста тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения потребителям «не выше прогнозного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги».

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