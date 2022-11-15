Власти Петрозаводска хотят продать автомобили и недвижимость по программе приватизации

Администрация Петрозаводска планирует приватизировать в 2023 году 14 объектов муниципальной недвижимости и 5 единиц автотранспорта.

Они включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, вынесенный на обсуждение Петросовета.

Недвижимость, которую собираются приватизировать — это 12 нежилых помещений и 2 земельных участка. В список транспорта включены 5 автомобилей.

В пояснительной записке к документу говорится, что продавать это имущество будут по рыночной стоимости.

Прогнозируемый доход составил 15 млн рублей по объектам недвижимого имущества, 1,4 млн — по земельным участкам, и 1,3 млн — по автотранспорту.