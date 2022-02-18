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Власти Петрозаводска ищут инженеров для работы в ЖКХ

Новости. Общество
12:43, 21 Февраля 2022
фото: © pixabay

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В муниципальное учреждение «ЖКХ» требуются инженеры, в городские управления – профильные специалисты в сферах благоустройства и дорожного хозяйства, сообщили в администрации столицы Карелии.

В МУ «ЖКХ» требуются инженеры. Новое муниципальное учреждение занимается организацией работ по благоустройству и другой связанной с этим деятельностью. В требования к соискателям на должности инженеров входит высшее профильное образование. Для непрофильного необходимы дополнительное профессиональное образование либо пройденные программы переподготовки в области строительства. Опыт работы в этой сфере или смежных областях — не менее пяти лет.

Резюме необходимо присылать до конца февраля на адрес электронной почты: mugkh10@mail.ru.

Кроме того, комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска объявил ярмарку вакансий для своих управлений. Требуются специалисты с профильным высшим образованием в областях промышленного и гражданского строительства, дорожного хозяйства, садово-паркового ландшафтного дизайна либо в смежных областях.

Резюме необходимо присылать до конца февраля на адрес электронной почты: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru.

Ранее крупнейшая торговая сеть завлекала жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз».

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Комментарии

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тойво неулыба
2022-02-21 13:44:22
Работать некому - все блогеры
User
2022-02-21 13:17:27
Цена вопроса? Или инженеров тоже работать за еду ищут?
Пашу
2022-02-21 13:16:34
А зарплаты чего не указывают? Совсем маленькие?
экcперд
2022-02-21 13:10:56
Приставы закончились ?
Мотя
2022-02-21 13:14:15
экcперд, а они там были в инженерах ? Там бабла нет ? :)
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