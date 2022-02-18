Власти Петрозаводска ищут инженеров для работы в ЖКХ

В муниципальное учреждение «ЖКХ» требуются инженеры, в городские управления – профильные специалисты в сферах благоустройства и дорожного хозяйства, сообщили в администрации столицы Карелии.

В МУ «ЖКХ» требуются инженеры. Новое муниципальное учреждение занимается организацией работ по благоустройству и другой связанной с этим деятельностью. В требования к соискателям на должности инженеров входит высшее профильное образование. Для непрофильного необходимы дополнительное профессиональное образование либо пройденные программы переподготовки в области строительства. Опыт работы в этой сфере или смежных областях — не менее пяти лет.

Резюме необходимо присылать до конца февраля на адрес электронной почты: mugkh10@mail.ru.

Кроме того, комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска объявил ярмарку вакансий для своих управлений. Требуются специалисты с профильным высшим образованием в областях промышленного и гражданского строительства, дорожного хозяйства, садово-паркового ландшафтного дизайна либо в смежных областях.

Резюме необходимо присылать до конца февраля на адрес электронной почты: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru.

Ранее крупнейшая торговая сеть завлекала жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз».