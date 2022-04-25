Власти Петрозаводска ищут желающих очистить от мусора Левашовский бульвар и Парк Победы

Активных петрозаводчан вновь приглашают на субботники, которые пройдут на этой неделе в разных районах города.

В карельской столице продолжается акция «Чистый Петрозаводск». Так, сегодня, 4 мая, в 16.00 планируется субботник на Левашовском бульваре. Участникам предоставят мешки и перчатки. Также 4 мая уборку проведут на Зарецком кладбище.

В четверг, 5 мая, в 16.00 экологическую акцию организуют в парке Победы. В позапрошлую пятницу здесь собрали мусор вдоль велопешеходных дорожек. Сегодня планируется расчистить территорию со стороны проспекта Карла Маркса.

В пятницу, 6 мая, в 16.00 субботники проведут в Центре и на Кукковке. Жителей Петрозаводска приглашают присоединиться к акциям в сквере Карельских Рун и на территории вблизи средней школы № 26.

Также администрация напоминает, что инициативные граждане могут самостоятельно организовать субботники на общественных территориях города. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора.

Ранее сообщалось, жители Петрозаводска обратились к властям города с жалобой на мусор вокруг контейнерных площадок.