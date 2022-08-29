Власти Петрозаводска массово расторгают договоры аренды земельных участков из-за долгов

Администрация столицы Карелии активизировала работу по расторжению договоров аренды и освобождению земельных участков должников.

Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Уже расторгнуто 49 договоров аренды, еще 24 иска направлены в суд. Арендаторам направлено 116 предупреждений о необходимости исполнения обязательств, в том числе по возврату земельных участков. Не дожидаясь принудительного изъятия, 13 арендаторов сами освободили участки.

«Требовать расторжения договора арендодатель может при невнесении платы более двух сроков подряд или при выявлении других существенных нарушений условий договора», — пояснили в администрации.

Узнать о долгах можно через информационный ресурс «Проверка задолженности перед городским бюджетом» или в МКУ «Петрозаводский центр учета имущества».