Власти Петрозаводска начали "спасать" подтопленные дома в частном секторе

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В администрации карельской столицы состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"В Петрозаводске продолжается резкое таяние снега и обильные осадки. Это стало причиной подтопления дворовых территорий частного сектора в разных микрорайонах Петрозаводска. Неблагоприятная ситуация сложилась на участках улиц Щербакова, Чехова, Ломоносова на Кукковке, а также на Муезерской, Сулажгорской, Новосулажгорской, Усадебной и других. Трудности возникли там из-за засорения и промерзания дренажных трубопроводов под дорогами" - отметили в пресс-службе.
По данным мэрии, члены Комиссии приняли меры для ликвидации подтопления дворовых территорий жилых домов, обеспечения безопасности попавшего в эти зоны населения и недопущения возникновения чрезвычайной ситуации.
К работам по размораживанию и прочистке дренажных трубопроводов привлечены сотрудники АО "ПКС – Водоканал", ООО "ТехРент", МКУ "Служба заказчика", МЧС Карелии и других организаций.
О каких еще мерах кроме размораживания и прочистке идет речь, в мэрии не уточнили.
"Ситуация с таянием снега и прохождением талых вод находится на постоянном контроле администрации", - добавили в мэрии.
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