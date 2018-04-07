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Новости. Общество
11:56, 07 Апреля 2018

Власти Петрозаводска начали "спасать" подтопленные дома в частном секторе

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В администрации карельской столицы состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"В Петрозаводске продолжается резкое таяние снега и обильные осадки. Это стало причиной подтопления дворовых территорий частного сектора в разных микрорайонах Петрозаводска. Неблагоприятная ситуация сложилась на участках улиц Щербакова, Чехова, Ломоносова на Кукковке, а также на Муезерской, Сулажгорской, Новосулажгорской, Усадебной и других. Трудности возникли там из-за засорения и промерзания дренажных трубопроводов под дорогами" - отметили в пресс-службе.

По данным мэрии, члены Комиссии приняли меры для ликвидации подтопления дворовых территорий жилых домов, обеспечения безопасности попавшего в эти зоны населения и недопущения возникновения чрезвычайной ситуации.

К работам по размораживанию и прочистке дренажных трубопроводов привлечены сотрудники АО "ПКС – Водоканал", ООО "ТехРент", МКУ "Служба заказчика", МЧС Карелии и других организаций.

О каких еще мерах кроме размораживания и прочистке идет речь, в мэрии не уточнили.

"Ситуация с таянием снега и прохождением талых вод находится на постоянном контроле администрации", - добавили в мэрии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-07 12:24:21
Куркули пусть сами себя спасают. Понастроили курятников в городе. Пусть едут в деревню жить на свою историческую родину.
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