890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Рыбак провалился под лед на Ладожском озере в Карелии 3
28.11.2021 16:05

Власти Петрозаводска начнут подготовку к возможному введению QR-кодов в троллейбусах

Новости. Общество
13:13, 29 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Новости партнеров

Администрация Петрозаводска проработает вопрос о технических возможностях проверки QR-кодов в троллейбусах на случай, если будет вводится такое требование.

Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии глава города Владимир Любарский.

«Пока хотя бы предварительно с производителями троллейбусов свяжемся и узнаем, что они по этому поводу думают… Валидатор (электронное устройство проверки документов, — прим. ред.) сам по себе, понятно, не в состоянии решать задачу, но может они дополнительные устройства уже будут включать. Надо проработать», — сказал Любарский.

По словам заместителя мэра Андрея Бекелева, пока о таких планах в администрации не слышали

«О таких планах по Петрозаводску, по республике мы не слышали. Если же соответствующие изменение в 127-е распоряжение главой республики будут внесены, то будем с предприятием думать, каким образом пропускной контроль на бортах троллейбусов организовывать… Проблема в том, что если пассажир уже оказался на борту, возникнет вопрос, кто будет выгонять и выдворять из салона… Поэтому здесь, наверное, через кондукторский состав мы видим эту работу. Надеемся, что это, если и будет, то не очень продолжительный период», — сказал Бекелев.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dikas
2021-11-29 14:14:49
Как насчёт шлагбаума на остановках.Можно часового также поставить.Тогда никто на борт не пролезет без кода.
Вася
2021-11-29 14:12:16
Надо резервистов подключить,ополчение,народный фронт.
Гражданин
2021-11-29 13:33:48
Все глупости.
Сверят 3-и буквы и год рождения. Все в масках. Клоуны.
кенгуру
2021-11-29 13:32:52
где коммуняки? Где акции от Ульянова и Слабуновой?
Гражданин
2021-11-29 13:30:29
А почему только в троллейбусах ?
Где автобусы ?
Интересно - что будет с человеком который зайдет в салон общественного транспорта без кода - ответственности у него перед законом нет. Полиции не хватит !
Саныч
2021-11-29 13:30:05
Надеюсь, ума хватит не вляпаться.
Os
2021-11-29 13:27:22
Почему только в троллейбусах? Чтобы окончательно разорились? Надо и в маршрутках.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
23.11.2021, 14:01
Вы уволены!
22.11.2021, 10:18
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска
22.11.2021, 15:33
Три улицы связали новый микрорайон Петрозаводска с городом (ФОТО)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 09:00
Ничего лишнего - только деньги
Приватизация без интерпретации
Власти озабочены тем, что планы приватизации государственного и муниципального имущества в Карелии могут вызвать недовольство среди населения.
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Чичин в розыске 4
25.11.2021 15:49
«Давайте следить за качеством воды вместе»
25.11.2021 08:10
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 9
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»