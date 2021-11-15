Власти Петрозаводска начнут подготовку к возможному введению QR-кодов в троллейбусах

Администрация Петрозаводска проработает вопрос о технических возможностях проверки QR-кодов в троллейбусах на случай, если будет вводится такое требование.

Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии глава города Владимир Любарский.

«Пока хотя бы предварительно с производителями троллейбусов свяжемся и узнаем, что они по этому поводу думают… Валидатор (электронное устройство проверки документов, — прим. ред.) сам по себе, понятно, не в состоянии решать задачу, но может они дополнительные устройства уже будут включать. Надо проработать», — сказал Любарский.

По словам заместителя мэра Андрея Бекелева, пока о таких планах в администрации не слышали

«О таких планах по Петрозаводску, по республике мы не слышали. Если же соответствующие изменение в 127-е распоряжение главой республики будут внесены, то будем с предприятием думать, каким образом пропускной контроль на бортах троллейбусов организовывать… Проблема в том, что если пассажир уже оказался на борту, возникнет вопрос, кто будет выгонять и выдворять из салона… Поэтому здесь, наверное, через кондукторский состав мы видим эту работу. Надеемся, что это, если и будет, то не очень продолжительный период», — сказал Бекелев.