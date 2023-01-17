Власти Петрозаводска накануне экзаменов расформировывают 4 школы из-за ремонта зданий

Ученики школ №9, 14, 20 и 25 будут распределены по другим учебным заведениям, так как чиновники решили начать в зданиях ремонт, не дождавшись окончания учебного года.

На своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский написал, что в прошлом году благодаря государственной программе «Развитие образования» в четырех школах Петрозаводска – №9, 14, 20 и 25 – стартовали масштабные капитальные ремонты. Первым этапом привели в порядок фасады, системы отопления и кровли.

«Но останавливаться на наружных работах было бы неправильно: «свежие» фасады радуют всех горожан, но дети всё-таки проводят большую часть своего времени внутри здания – кабинеты, коридоры и другие помещения тоже нужно приводить в порядок», - отметил глава города.

Любарский сообщил, что второй этап капремонта начнется 27 февраля. Он включает не только ремонт всех помещений, но и не менее важный аспекты – ремонт электрических сетей, систем вентиляции, водоснабжения и канализации. Работы, по словам главы города, масштабные и непростые – во время учебного процесса делать всё это невозможно, поэтому сейчас специалисты решают, как распределить детей по другим школам.

«Побывал в школе №14. Её ученики с конца февраля до конца учебного года перейдут в соседние учреждения – №6 и №29. Дети из школ №9, 14 и 25 – тоже будут ходить в ближайшие школы. Вопрос прорабатывается – подробности будут известны в ближайшее время», - сообщил Владимир Любарский.

На следующей неделе мэр поручил провести общешкольные родительские комитеты, а затем родительские собрания – на них подробно расскажут об организации образовательного процесса.

«К сожалению, нужно признать, что при решении этого вопроса от второй смены нам не уйти: школы города переполнены. Прошу и детей, и родителей отнестись к этому с пониманием – трехмесячные неудобства под конец года обязательно компенсируются комфортными условиями, в которых дети начнут 1 сентября новый учебный год. Новый – во всех отношениях», - констатировал решение Владимир Любарский.