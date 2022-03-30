Власти Петрозаводска намерены благоустроить сквер Анны Лисицыной

Сквер Анны Лисицыной в столице Карелии благоустроят в этом году, обещают в мэрии Петрозаводска.

В этом году благодаря субсидии на социально-экономическое развитие Петрозаводска благоустроят сквер Анны Лисицыной в Октябрьском районе. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Изначально по программе «Комфортная городская среда» в этом году должны были благоустроить Толевый сквер, который также находится в Октябрьском районе. Однако он попадает в проект комплексного развития территорий, в связи с чем было принято решение найти другое общественное место в этом районе, которое можно было бы благоустроить в этом году. Было принято решение выполнить работы в сквере Анны Лисицыной, который находится через дорогу от Толевого сквера.

Дизайн-проект благоустройства сквера Анны Лисицыной будет представлен через неделю. Он предусматривает обустройство пешеходных дорожек, установку детской площадки и арт-объекта. До конца мая власти планируют заключить муниципальный контракт на соответствующие работы.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске появится сквер имени советского разведчика и его супруги.