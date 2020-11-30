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Власти Петрозаводска намерены наказать подрядчика, провалившего работы по благоустройству

Новости. Общество
17:11, 01 Декабря 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Администрация Петрозаводска планирует обжаловать решение антимонопольной службы, отказавшейся включать компанию "ЕвроМодуль" в реестр недобросовестных поставщиков.

В мэрии заявляют, что подрядчик не выполнил обязательства по благоустройству трех общественных территорий. Речь идет о работах в Соломенском парке, парке в районе СКЗ и Приозерном парке. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Таким образом, администрация Петрозаводска намерена оспорить решение УФАС об отказе включать ООО "Евромодуль" в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Как заявляют в мэрии, в середине октября контракт с петербургской компанией был расторгнут в одностороннем порядке. Сдать три объекта - Соломенский парк, парк в районе СКЗ и Приозерный парк - необходимо было до 1 сентября этого года. Однако к работам компания, заключившая муниципальный контракт в начале июня, приступила лишь в середине августа, утверждают чиновники.

В администрации заявляют, что с момента заключения контракта подрядчик не обращался к ним за оказанием помощи в решении вопросов, требующих урегулирования. Якобы компания уведомила о трудностях с оформлением разрешения на производство земляных работ только за неделю до окончания сроков выполнения работ. В письме ООО "Евромодуль" ходатайствовало о продлении сроков исполнения работ в связи с необходимостью согласования с АО "ОРЭС-Петрозаводск" работ по защите кабельных линий и указывало на то, что данные работы будут выполнены до 30 сентября.

"Однако сметы на дополнительные работы, с обоснованием необходимости выполнения работ, а также с приложением исполнительной документации, составленной в соответствии с условиями контракта, в адрес Администрации от ООО "ЕвроМодуль" не поступали. Отсутствие указанных документов не позволило принять обоснованное решение о финансировании дополнительных работ и заключении дополнительного соглашения к контракту, - заявил председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

В мэрии сообщают, что письма, на которые ссылается в своем заключении УФАС, в адрес администрации Петрозаводска от "Евромодуль" не поступали.

По словам специалистов мэрии, земляные работы, на проведении которых могло бы сказаться отсутствие согласования с АО "ОРЭС-Петрозаводск", составляют незначительную часть от общего объёма предусмотренных муниципальным контрактом. Невыполнение земляных работ не могло помешать установке детского и спортивного оборудования, площадки для выгула животных, линии уличного освещения, выполнению мощения дорожек, устройству дорожек из отсева, асфальтированию существующих дорожек и проездов, устройству дорожек на территориях, где не требуется согласование с "ОРЭС Петрозаводск", считают в мэрии.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска расторгают контракт с подрядчиком, благоустраивавшим Соломенский парк.

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