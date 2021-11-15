Власти Петрозаводска намерены выкупить у частного владельца бывший стадион, чтобы его не застроили

Администрация Петрозаводска планирует вернуть в муниципальную собственность бывший стадион «Машиностроитель», приобретенный ранее компанией бизнесмена Леонида Белуги.

Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 1. Карелия» глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Мы пришли к выводу, что должны его совместными усилиями выкупить у нынешнего владельца и преобразовать его в действующий ФОК — комплекс открытого типа. Что это будет — открытый вопрос. Самое главное, застолбить этот участок, чтоб он в перспективе стал зоной спорта и не был отчужден и застроен», — сказал Любарский.

Ранее собственник бывшего стадиона неоднократно обращался в администрацию Петрозаводска с просьбой разрешить жилую застройку участка. В 2016 году после протестов жителей соседних домов, которые добиваются сохранения стадиона, от этой идеи решили отказаться.