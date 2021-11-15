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Власти Петрозаводска намерены выкупить у частного владельца бывший стадион, чтобы его не застроили

Новости. Общество
15:51, 19 Ноября 2021
фото: © 2gis.ru

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Администрация Петрозаводска планирует вернуть в муниципальную собственность бывший стадион «Машиностроитель», приобретенный ранее компанией бизнесмена Леонида Белуги.

Об этом сообщил в интервью телеканалу  «Россия 1. Карелия» глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Мы пришли к выводу, что должны его совместными усилиями выкупить у нынешнего владельца и преобразовать его в действующий ФОК — комплекс открытого типа. Что это будет — открытый вопрос. Самое главное, застолбить этот участок, чтоб он в перспективе стал зоной спорта и не был отчужден и застроен», — сказал Любарский.

Ранее собственник бывшего стадиона неоднократно обращался в администрацию Петрозаводска с просьбой разрешить жилую застройку участка. В 2016 году после протестов жителей соседних домов, которые добиваются сохранения стадиона, от этой идеи решили отказаться.

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Комментарии

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Горожанин
2021-11-19 16:33:54
Хорошее дело - вернуть этот стадион людям! Какая там жилая застройка, там уже и без того так "уплотнили", что крысам бегать негде...
Беня
2021-11-19 16:29:48
Не знаю, кому они эти квартиры будут продавать? Бетоний подорожал, арматура подорожала, как впрочем и другие стройматериалы - то есть себестоимость растет. А покупательная способность населения падает который год, процентная ставка по импотеке тоже увеличилась. Если спроса не будет, прайс придется ронять, а себестоимость выросла, ниже ее ронять прайс, значить вылетать в трубу. :)
Друзья мои, может я шото недопонимаю?
Hовый
2021-11-19 16:40:47
Беня, раньше доходные дома были. Тоже вариант.
Житель Карелии
2021-11-19 16:28:34
Дорогие товарищи, озвучьте, пжл, по какой цене был изначально куплен данный стадион г-ном Белугой? А г-н Белуга не хочет подарить этот стадион городу? Скажите, что не обязан... Верно. Но он ведь просил денег у Карелии на ремонт горевшей Северной.
Горожанин
2021-11-19 16:35:05
Житель Карелии, слышал, достался как бесплатное приложение к заводу
Hовый
2021-11-19 17:31:12
Горожанин, соцобъекты обычно в нагрузку продавались. Учитывая, что много лет налоги за землю платил.. Тут считать надо. Для этого у нас есть счетная палата, которой финансирование повысили. :)
Os
2021-11-19 16:27:43
Хоккейный корт "Строитель" бы выкупили, который на Ленина, огромный был стадион же.
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