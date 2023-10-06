Власти Петрозаводска напомнили об открытии осенней ярмарки

Сельхозярмарка открылась сегодня, 7 октября, в Октябрьском районе Петрозаводска.

В администрации Петрозаводска напомнили о том, что сегодня, 7 октября, на Инженерной улице открылась традиционная осеняя ярмарка. Свою продукцию на ней представляют более ста участников — сельхозпроизводители из Карелии и других регионов.

Ярмарка продлится до 15 октября. По словам городских властей, на ней широко представлены карельские производители. Посетители ярмарки могут купить местные овощи, мед, рыбопродукты, мясо и другие товары.

Торговые ряды в эти дни будут работать ежедневно с 9.00 до 19.00 вечера.