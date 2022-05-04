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Власти Петрозаводска напомнили жителям Древлянки об отключении электричества в субботу

Новости. Общество
10:07, 13 Мая 2022
фото: © pixabay.com

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Часть домов в микрорайоне Древлянка в ночное время отключат от электричества из-за плановых работ на сетях, сообщили в администрации столицы Карелии.

«Прионежская сетевая компания» информирует жителей Древлянки о временном отключении от электричества части домов. Неудобства связаны с плановыми работами на сетях.

Как отметили в компании, проводимые в настоящий момент мероприятия позволят значительно повысить надежность энергоснабжения крупнейшего жилого района Петрозаводска.

14, 20, 21 мая с 22.00 до 06.30 будет приостановлено электроснабжение домов, расположенных по следующим адресам:

— Древлянка-2 (ж/к «Олимп») — Лососинское шоссе, 38А, 38 корп. 1,2; магазины «Пятерочка» и «Магнит»; офисы;

— Древлянка-3 — Грибная, Кантеле, Солеварная, Рекрутская, Карелидная, Пегремская, Семиверстная, Муромская, Баландина, Крамера, Виктора Гудкова, Поленова, Академика Арсеньева, Золотая (СНТ «Резервный») улицы; Морошковый, Смородиновый, Брусничный, Егерский, Звездный, Нигишламбский (СНТ «Звездный»), Весенний, Апрельский, Рудный, Осенний, Летний, Зимний, Снежный, Каменный проезды;

— Древлянка-4 (ж/к «Иволга») — бульвар Интернационалистов, 8, магазин «Пятерочка», офисы;

— Древлянка-5 (ж/к Скандинавия«) — Скандинавский проезд (дома 2, 2А, 4, 2Б, 4, 5,5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 14, 14А, 16); Оборонная улица, 5; школа № 55; детский сад № 8; магазин „Магнит“; офисы;

— Древлянка-6 (строящийся жилой комплекс „Сампо“);

— Древлянка-7 (ж/к Гармония») — улицы Маршала Толбухина (дома 1 и 3), Петра Тикиляйнена (дома 1 и 4); Морозный (дома 1,3,5,7,9), Финский (дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10,11,13, 15), Вьюжный (дома 3,5,7,10,12,14) проезды; детский сад № 5; магазины; офисы;

— Древлянка-8 (ж/к «Чистый город») — Чистая улица (дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,17,19,21); детский сад № 10; магазины «Пятерочка», «Магнит»; водонасосная станция; водоподъем;

— Древлянка-9 (ж/к «Каскад») — улица Попова (дома 11, 13, 13А, 15); проезды Владимира Баскова (дома 2 и 4), Алексея Афанасьева (дома 1,2,6); магазины, офисы;

— Пересечение Лососинского шоссе и Оборонной улицы (ООО «Балтийские высоты»);

— улица Попова, д. 7 (строительная база «ЦСК»):

— Местечко Лососинное.

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