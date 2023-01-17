Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Власти Петрозаводска накануне экзаменов расформировывают 4 школы из-за ремонта зданий
Сегодня 07:40
Специалист назвала 6 признаков токсичного поведения
Сегодня 00:10

Власти Петрозаводска нашли новое жилье для медсестры из разваливающегося дома-призрака

Новости. Общество
15:47, 25 Января 2023
фото: коллаж © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Жительница разваливающегося дома на Державина,16 в Петрозаводске, которую забыли расселить 5 лет назад, получила ключи от квартиры.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что в Петрозаводске на улице Державина стоит дом № 16. В 2018 году он был признан аварийно-опасным и непригодным для проживания. Тогда, 5 лет назад, всех жильцов в срочном порядке расселили в квартиры маневренного фонда, а одной семье нормального жилья не досталось, поэтому она с сыном-инвалидом отказалась переезжать.

Власти города все в том же 2018-м предложили женщине два варианта для переезда, но они оказались неподходящими, что подтвердил суд. Ну, а на «нет» — и суда нет. Вскоре все забыли про этот дом, а заодно и про семью со строптивой хозяйкой, оставленную в нем. И лишь спустя 5 лет, после публикации в СМИ, забытая история возродилась и заиграла новыми красками, как новогодние гирлянды на окнах полуразрушенного дома.

Узнав из материала «Столицы на Онего», что дом еще не развалился и в нем выживают забытые люди, потянулись чиновники к месту событий. По словам Евгении — хозяйки аварийно-опасного дома, за два дня ее жилище посетили сотрудники мэрии Петрозаводска, Следкома, прокуратуры и даже санэпидемстанции. Последние приходили для того, чтобы уничтожить полчища крыс в этом доме-сарае.
«Да как их убьешь-то, они этот хлеб с отравой съедят, потом к нам прибегают отпиваются — вода-то все время течет. И дальше живут», — посмеялась Евгения, которая за 5 лет успела близко познакомиться с представителями армии грызунов.

После подтверждения информации СМИ власти нашли квартиру для забытой в аварийном доме семьи и вручили ей ключи.

Вскоре Евгения с сыном-инвалидом переедет из аварийного дома в безопасное жилье, где будет ждать расселения.
«Нам дали однокомнатную квартиру в 9-этажном доме на улице Сортавальской, мы туда уже перевезли некоторые вещи, как только уладим все вопросы, переедем», — сказала Евгения.

А что касается второго жильца, из квартиры № 5, то, по словам Евгении, так как у него прописки нет, то самое большое, на что он может рассчитывать, — это комната в общежитии, которую ему, скорее всего, и предложат. Оставаться в разваливающемся доме опасно.

«Столица на Онего» будет следить за ситуацией.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2023, 00:10
Врач назвал 5 верных признаков того, что точно пора худеть
19.01.2023, 18:40
Стала известна дата закрытия станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге
19.01.2023, 10:45
Прокуратура запросила обвиняемым в избиении заключенного экс-руководителям ИК-9 Ивану Савельеву и Ивану Ковалеву по 8,5 лет колонии
19.01.2023, 06:40
Председателя районного суда Карелии поймали пьяным за рулем
24.01.2023, 22:00
Три человека погибли в очередной смертельной аварии на трассе в Карелии
18.01.2023, 13:47
Артур Парфенчиков: «Армейский корпус в Карелии будет создан на базе законсервированной инфраструктуры 6-й армии»

Аналитика

24.01.2023 10:14
Обществоведение
Попали в историю
Старый дом может оказаться памятником истории, а жильцы — виновными в его «ненадлежащем состоянии».
Кто ответит за загрязнение реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС?
23.01.2023 08:00
Переходим на дрова: что делать жителям Карелии после взлета цен на электричество
20.01.2023 18:43
Когда берегов не видят
19.01.2023 18:14
Тунеядцам — бой?
18.01.2023 10:15
Адвоката Карелии «поймали» за ногу
13.01.2023 11:32
Бежать не в бомбоубежище, а к телевизору
09.01.2023 16:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:59
Без политики
«Не страшно умереть»
За неполные три недели января в ДТП на дорогах республики погибли 13 человек.
«Ралли нельзя заниматься, ими надо жить»
20.01.2023 11:52
Попала
17.01.2023 09:40
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.