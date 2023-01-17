Власти Петрозаводска нашли новое жилье для медсестры из разваливающегося дома-призрака

Жительница разваливающегося дома на Державина,16 в Петрозаводске, которую забыли расселить 5 лет назад, получила ключи от квартиры.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что в Петрозаводске на улице Державина стоит дом № 16. В 2018 году он был признан аварийно-опасным и непригодным для проживания. Тогда, 5 лет назад, всех жильцов в срочном порядке расселили в квартиры маневренного фонда, а одной семье нормального жилья не досталось, поэтому она с сыном-инвалидом отказалась переезжать.

Власти города все в том же 2018-м предложили женщине два варианта для переезда, но они оказались неподходящими, что подтвердил суд. Ну, а на «нет» — и суда нет. Вскоре все забыли про этот дом, а заодно и про семью со строптивой хозяйкой, оставленную в нем. И лишь спустя 5 лет, после публикации в СМИ, забытая история возродилась и заиграла новыми красками, как новогодние гирлянды на окнах полуразрушенного дома.

Узнав из материала «Столицы на Онего», что дом еще не развалился и в нем выживают забытые люди, потянулись чиновники к месту событий. По словам Евгении — хозяйки аварийно-опасного дома, за два дня ее жилище посетили сотрудники мэрии Петрозаводска, Следкома, прокуратуры и даже санэпидемстанции. Последние приходили для того, чтобы уничтожить полчища крыс в этом доме-сарае.

«Да как их убьешь-то, они этот хлеб с отравой съедят, потом к нам прибегают отпиваются — вода-то все время течет. И дальше живут», — посмеялась Евгения, которая за 5 лет успела близко познакомиться с представителями армии грызунов.

После подтверждения информации СМИ власти нашли квартиру для забытой в аварийном доме семьи и вручили ей ключи.

Вскоре Евгения с сыном-инвалидом переедет из аварийного дома в безопасное жилье, где будет ждать расселения.

«Нам дали однокомнатную квартиру в 9-этажном доме на улице Сортавальской, мы туда уже перевезли некоторые вещи, как только уладим все вопросы, переедем», — сказала Евгения.

А что касается второго жильца, из квартиры № 5, то, по словам Евгении, так как у него прописки нет, то самое большое, на что он может рассчитывать, — это комната в общежитии, которую ему, скорее всего, и предложат. Оставаться в разваливающемся доме опасно.

«Столица на Онего» будет следить за ситуацией.