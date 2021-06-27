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27.06.2021 16:31

Власти Петрозаводска нашли потенциального загрязнителя реки Неглинка

Новости. Происшествия
10:54, 28 Июня 2021
фото: © Светлана Алсуфьева

Сотрудники управления городского хозяйства обнаружили предприятие, которое сливает мутную жидкость в реку Неглинка.

На городской планерке в администрации Петрозаводска сегодня, 28 июня, сообщили о том, что за минувшую неделю дважды поступала информация о загрязнении реки Неглинка. Данные факты подтвердились, воду взяли на анализ.

"Вчера поступило очередное обращение. Представители управления городского хозяйства выезжали на место. Удалось факт зафиксировать, взять на анализ мутную жидкость. Кроме того, была обследована прилегающая территория по адресу Лесной проспект, 51. Там нашли камнеобрабатывающее предприятие, которое потенциально может быть загрязнителем территории. Не можем сейчас это утверждать, но все основные письма в адрес надзорных органов направлены. Думаю, что в ближайшее время поймем, кто точно сливает жидкость в реку", - сказал на планерном совещании в мэрии заместитель главы Петрозаводска Андрей Бекелев.

Напомним, 22 июня в Неглинке, в районе улицы Муезерской, было обнаружено загрязнение белого цвета.

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Комментарии

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нетюлень
2021-06-28 13:53:45
Виновнику дано время на прикрытие лавочки. Не насовсем, а пока шумят.
Leopol'd
2021-06-28 13:15:39
"Власти Петрозаводска нашли..." и "нашли камнеобрабатывающее предприятие, которое потенциально может быть загрязнителем территории. Не можем сейчас это утверждать".
Г-да журналисты! Ничего что заголовок и содержимое друг-другу противоречат?!
кир
2021-06-28 13:32:29
Leo, оторвался? Мой кот более конкретный и не болтает на работе. :)
врунофф
2021-06-28 13:30:18
Leopol'd/сашка, не умничай. Твой уровень - с набитым ртом пироги рекламировать :) Филолух, блин
елпидифор
2021-06-28 12:11:39
Попробуем разобрать высказывания мэра по полочкам.
1. "Поступило очередное обращение." Значит, их уже было несколько и тревогу бить надо было раньше.
2. "Не можем сейчас это утверждать, но все основные письма в адрес надзорных органов направлены". В этом сообщении вообще нет логики. это - чисто чиновничье словоблудие.
Не уверен, но надеюсь, что виновник будет выявлен, но наш сити-менеджер, кроме основ плавания на каяке и катания на самокате, должен уметь грамотно излагать свои мысли.
кир
2021-06-28 11:26:57
Фамилию виновника в студию. Или бывших кгб-шников нельзя, - спросил кот?
Гость
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