Власти Петрозаводска нашли потенциального загрязнителя реки Неглинка

Сотрудники управления городского хозяйства обнаружили предприятие, которое сливает мутную жидкость в реку Неглинка.

На городской планерке в администрации Петрозаводска сегодня, 28 июня, сообщили о том, что за минувшую неделю дважды поступала информация о загрязнении реки Неглинка. Данные факты подтвердились, воду взяли на анализ.

"Вчера поступило очередное обращение. Представители управления городского хозяйства выезжали на место. Удалось факт зафиксировать, взять на анализ мутную жидкость. Кроме того, была обследована прилегающая территория по адресу Лесной проспект, 51. Там нашли камнеобрабатывающее предприятие, которое потенциально может быть загрязнителем территории. Не можем сейчас это утверждать, но все основные письма в адрес надзорных органов направлены. Думаю, что в ближайшее время поймем, кто точно сливает жидкость в реку", - сказал на планерном совещании в мэрии заместитель главы Петрозаводска Андрей Бекелев.

Напомним, 22 июня в Неглинке, в районе улицы Муезерской, было обнаружено загрязнение белого цвета.