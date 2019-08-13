Власти Петрозаводска назвали адреса домов, где скоро заменят лифты

Несколько десятков лифтов будут отремонтированы в петрозаводских многоэтажках в этом году, сообщает пресс-центр администрации столицы Карелии.

До конца года в Петрозаводске предусмотрена замена лифтов в 23 многоэтажных домах. Администрацией города согласована проектно-сметная документация на ремонт лифтового оборудования в многоэтажках по адресам: ул. Кемская, 7, ул. Чкалова, 48, ул. Сегежская, 9, ул. Сегежская, 11, ул. Калинина, 8, пр. Октябрьский, 60.

Работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Как сообщают в мэрии, в прошлом году в рамках программы ускоренной замены лифтового оборудования в столице республики отремонтированы подъемники в 31 многоэтажном здании. В настоящее время в Петрозаводске насчитывается около 1200 лифтов, срок эксплуатации почти 500 из них подходит к концу.