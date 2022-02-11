Власти Петрозаводска назвали улицы, которые не должны уйти под воду во время паводка

Работники МКУ «Служба заказчика» в Петрозаводске приступили к подготовке ливневой канализации к приему паводковых вод в связи с потеплением.

Об этом сообщили в администрации города.

Специалисты очищают дождеприемные колодцы и размораживают трубы ливневой канализации. Эти меры должны помочь ликвидировать скопление талой воды на проезжих частях и тротуарах.

Работы уже проведены на Лососинском шоссе в районе дома № 26 и на пересечении с улицей Попова, на Октябрьском проспекте возле дома № 68 и на пересечении с Краснофлотской улицей, на набережной Варкауса у дома № 35, на Судостроительной улице у дома № 12, а также на мостах Кукковском через Лососинку и через Неглинку на улице Антикайнена. Работы ведутся круглосуточно.

Устранением затоплений на придомовых территориях занимаются управляющие организации.

По вопросам обслуживания сети ливневой канализации можно обращаться к диспетчеру МКУ «Служба заказчика» по телефону: 8 (963) 744-02-55 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051.