Власти Петрозаводска назвали второй квартал для комплексной застройки города

В столице Карелии снесут еще 15 гаражей в рамках подготовки комплексного развития Октябрьского района, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске в рамках реализации первого этапа комплексного развития Октябрьского района планируется демонтаж 15 незаконно установленных гаражей. Речь идет о территории, ограниченной набережной Варкауса, улицами Мелентьевой и Краснофлотской и Октябрьским проспектом. Именно этот участок станет вторым кварталом для комплексной застройки города.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщал, что решение вопроса с расселением ветхого жилья может стать частью комплексного подхода к развитию городских территорий. Так, в качестве пилотного проекта решено апробировать механизм КРТ жилой застройки в районе улиц Северной, Шотмана, Сорокской. На этом участке расположено 10 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.

Территория, ограниченная набережной Варкауса, улицами Мелентьевой и Краснофлотской и Октябрьским проспектом, станет следующим участком, на котором рассматривается реализация механизма комплексного развития территорий КРТ. Демонтаж незаконно установленных гаражей — часть подготовительной работы по комплексному развитию территории Октябрьского района.

Власти города предупреждают владельцев гаражей о том, что они могут убрать постройки самостоятельно в течение двух недель — до 22 апреля. Соответствующие уведомления администрация города повесит на самовольно установленные гаражи сегодня, 8 апреля.

Для получения более подробной информации владельцы могут обратиться по телефонам городской администрации: 71-35-39, 71-34-81.