Власти Петрозаводска не могут найти директора в одну из школ

Конкурс на должность директора средней школы №11 признали несостоявшимся, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация карельской столицы сообщает, что прием документов от соискателей на вакантную должность директора школы № 11 завершен 30 июня.



Конкурс признан недействительным, поскольку обязательным условием является участие двух или более кандидатов.



О новом конкурсе мэрия сообщит на сайте муниципалитета и в официальной группе в соцсетях. Подробную информацию о вакансии и требованиях можно найти на сайте администрации Петрозаводска.