Власти Петрозаводска не намерены закрывать горожанам доступ на Курган после завершения работ в районе «Зеленой тропы»

Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис заявила, что строительство лыжно-биатлонного комплекса и его инфраструктуры в районе «Зеленой тропы» не помешает горожанам.

Надежда Дрейзис считает, что сооружение спортивного кластера зимних видов спорта между Лососинским шоссе и местечком Курган в Петрозаводске и строительство подъездной дороги не должны помешать горожанам. Об этом она написала в соцсети, подводя итоги обсуждения вопроса на планерке в мэрии.

«Горожане обеспокоены, что будут проходить большие вырубки леса. Подъездная дорога разрушит элементы велопешеходной дорожки „Зеленая тропа“. „Курган“ закроют для свободного посещения. По уверению представителей министерств, проект будет реализовываться с минимальными потерями для этого уникального природного места. Движение по дороге к спортивному кластеру будет осуществляться по пропускам, только для спецтранспорта, автобусов, которые будут привозить спортсменов. „Курган“ никогда не станет платным или закрытым для посещения горожан», — заявила Дрейзис.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский предложил создать рабочую группу по проекту строительства на «Зеленой тропе».

Прежде сообщалось, что депутат Заксобрания, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов обратился в прокуратуру и УФАС с требованием организовать проверку конкурса на проектирование дороги на территории городских лесов Петрозаводска, угрожающей «Зеленой тропе». Также активистка велодвижения Анастасия Неровная выступила в защиту «Зеленой тропы».

Напомним, в связи с планами построить подъездную дорогу к кластеру зимних видов спорта на территории городских лесов, жители Петрозаводска выступили в защиту экологической тропы с велодорожкой, которая, судя по конкурсной документации, будет закатана асфальтобетоном.