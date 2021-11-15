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Власти Петрозаводска не намерены закрывать горожанам доступ на Курган после завершения работ в районе «Зеленой тропы»

Новости. Общество
07:15, 28 Декабря 2021
фото: © Людмила Корвякова

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Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис заявила, что строительство лыжно-биатлонного комплекса и его инфраструктуры в районе «Зеленой тропы» не помешает горожанам.

Надежда Дрейзис считает, что сооружение спортивного кластера зимних видов спорта между Лососинским шоссе и местечком Курган в Петрозаводске и строительство подъездной дороги не должны помешать горожанам. Об этом она написала в соцсети, подводя итоги обсуждения вопроса на планерке в мэрии.

«Горожане обеспокоены, что будут проходить большие вырубки леса. Подъездная дорога разрушит элементы велопешеходной дорожки „Зеленая тропа“. „Курган“ закроют для свободного посещения. По уверению представителей министерств, проект будет реализовываться с минимальными потерями для этого уникального природного места. Движение по дороге к спортивному кластеру будет осуществляться по пропускам, только для спецтранспорта, автобусов, которые будут привозить спортсменов. „Курган“ никогда не станет платным или закрытым для посещения горожан», — заявила Дрейзис.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский предложил создать рабочую группу по проекту строительства на «Зеленой тропе».

Прежде сообщалось, что депутат Заксобрания, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов обратился в прокуратуру и УФАС с требованием организовать проверку конкурса на проектирование дороги на территории городских лесов Петрозаводска, угрожающей «Зеленой тропе». Также активистка велодвижения Анастасия Неровная выступила в защиту «Зеленой тропы».

Напомним, в связи с планами построить подъездную дорогу к кластеру зимних видов спорта на территории городских лесов, жители Петрозаводска выступили в защиту экологической тропы с велодорожкой, которая, судя по конкурсной документации, будет закатана асфальтобетоном.

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Комментарии

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Житель Карелии
2021-12-28 09:07:52
Смотрел я вчера это совещание. Тимур, кончено , уважаемый спортсмен, первый айронмэн в РК, но ! он не думает о нас, об обычных жителях ... Он и остальные чиновники хотят превратить Курган в элитное спортивное место- "кластер", как они это модно называют, хотят построить гостиницу, мед.центр... Но для кого??? для обычных людей , которые занимаются спортом раз в неделю ? Нет)) для своих профессиональных спортсменов и для себя хороших. Ответьте мне: биатлон- массовый вид спорта? Нет!. Эти ... чиновники... хотят превратить Курган в одну сплошную биатлонно- лыжную площадку, поставить заборы по всему периметру.... провести дорогу ( да несквозную, но дорогу!). Дрейзис, иди лечить детей! Нееет, она даёт обещания от которых через несколько лет будет открещиваться (по моему мнению)). Дорогие мои сограждане, люди смогли отстоять Шиес и Куштау. Неужто мы не отстоим наш прекрасный Курган ?
Горожанин
2021-12-28 08:38:28
"Кластеры" и "профессиональный" спорт - за город! Оставьте тропу и Курган людям. У нас "социальное" государство, и такие проекты должны быть в первую очередь социально эффективными, а не только экономически и политически выгодными для определенного круга лиц.
Клещ
2021-12-28 08:08:12
Ключевые слова тут "По уверению представителей министерств и заявила Дрейзис". Таких сказок все могут порассказывать. Слышали, знаем.
Os
2021-12-28 07:55:06
Ну так там, судя по плану еще и развлекательный парк и гостиницу возведут на этой дороге.
Гость
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