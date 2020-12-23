Власти Петрозаводска не планируют восстанавливать детские лагеря за свой счет

Администрация столицы Карелии обратилась за помощью в восстановлении стационарного лагеря "Старт" в Государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".

Напомним, функционирование баз отдыха "Уя", "Дружба", "Искорка" в Прионежском районе в качестве стационарных лагерей приостановлено в связи с многочисленными предписаниями надзорных органов и необходимостью проведения реконструкции. Стационарный лагерь "Старт" в Кондопожском районе необходимо привести в соответствие с противопожарными правилами и санитарными нормами, а также провести мероприятия по антитеррористической защищенности объекта.

"В целях привлечения инвестиций для дальнейшего развития стационарного лагеря "Старт" и базы отдыха "Дружба" администрацией Петрозаводского городского округа направлены заявки в Государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ". Ожидается, что после рассмотрения данных заявок корпорацией будут предложены варианты по финансированию проектов реконструкции указанных загородных объектов в рамках государственно-частного партнерства", – заявили в администрации города.

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