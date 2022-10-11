На Зареке в Петрозаводске обледенела дорога из-за протечки канализации

На улице Коммунистов и Луначарского произошла течь из колодца, которая заледенела морозной ночью, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В районе дома №26 по улице Пробной в столице Карелии на проезжую часть протекла вода. Поскольку сейчас в Петрозаводске минусовая температура, на дорогах образовался гололед.



Специалисты ЕДДС передали информацию в АО «ПКС - Водоканал». Там сообщили, что воду отключать пока не будут, поскольку ее отвели в канализационный колодец.



В ДРСУ обещали посыпать заледеневшие улицы Коммунистов и Луначарского. С утра начальство решит, отключать воду в указанном доме или нет, сообщили в ЕДДС города.



Отметим, сообщений о протечках воды на проезжую часть в паблике единой дежурно-диспетчерской службы очень много. Например, кроме коммунальной аварии на Пробной, сегодня, 25 октября, утром сообщили о подобной ситуации на перекрестке улиц Калинина-Кузьмина.





