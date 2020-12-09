Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога

Вступление в силу с 1 января федерального закона об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который был самой популярной системой налогообложения для малого и среднего бизнеса, приведет к сокращению доходов бюджета Петрозаводска.

Это следует из пояснительной записки к проекту городского бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.

После отмены ЕНВД предприниматели перейдут на одну из систем налогообложения, предложенных в им в качестве альтернативы - упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения (ПСН), или налог на профессиональный доход (НПД).



Как это отразится на платежах в бюджет, администрация Петрозаводска не знает. "Вопрос возмещения выпадающих доходов в связи с отменой единого налога на вмененный доход… в настоящее время не решен", - говорится в документе. Как отмена ЕНВД ударит по бизнесу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".