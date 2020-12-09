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Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога

Новости. Общество
10:53, 10 Декабря 2020
фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Вступление в силу с 1 января федерального закона об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который был самой популярной системой налогообложения для малого и среднего бизнеса, приведет к сокращению доходов бюджета Петрозаводска.

Это следует из пояснительной записки к проекту городского бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.

После отмены ЕНВД предприниматели перейдут на одну из систем налогообложения, предложенных в им в качестве альтернативы - упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения (ПСН), или налог на профессиональный доход (НПД).

Как это отразится на платежах в бюджет, администрация Петрозаводска не знает.

"Вопрос возмещения выпадающих доходов в связи с отменой единого налога на вмененный доход… в настоящее время не решен", - говорится в документе.

Как отмена ЕНВД ударит по бизнесу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-12-10 12:04:02
Да плевать Москве на ваши выпадающие доходы. Их интересует увеличение сборов в федеральную кассу, плюс дополнительные деньги с касс. А регионы опять поедут в Москву, выскуливать свои же деньги.
театральный критик
2020-12-10 11:34:32
Ничего без гены не могут бестолочи
Гость
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