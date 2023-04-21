Власти Петрозаводска обещают, что подрядчик исправит ошибки скандального ремонта на стадионе «Юность»

На стадионе «Юность» в Петрозаводске устранят недостатки покрытия легкоатлетических дорожек, заявили в администрации города.

В среду, 28 июня, на городском стадионе «Юность» прошло выездное совещание с участием председателя комитета соцразвития администрации Натальи Кармазиной и сотрудников спортивной школы № 7. Они осмотрели стадион, который в 2021–2022 годах прошел реконструкцию.



Компания-подрядчик ООО «Спорт Инжиниринг» обновила покрытие основного поля и легкоатлетических дорожек, сделала подпорную стену с местом под трибуны, подходы с пандусами и лестницами, установила уловители мячей.



Вместе с тем у спортшколы и администрации возникли замечания к качеству монтажа легкоатлетических дорожек. В адрес подрядчика направили претензию, но недостатки устранены не были. В марте этого года договор был расторгнут в одностороннем порядке, часть работ осталась неоплаченной, а организаци внесли в реестр недобросовестных поставщиков.



Спортивная школа № 7 заключила контракт с другим подрядчиком, ООО «Спорт-Арена», на выполнение ремонта участков легкоатлетического покрытия. Работы начнутся на этой неделе, завершить их планируется к концу июля.



Кроме того, СШ № 7 получила лицензию на стадион по четвертой категории Российского футбольного союза, чтобы участвовать в юношеской футбольной лиге.



Ранее мы писали, что директор спортивной школы №7 Денис Семенов, который дне давал подрядчику халтурно выполнять работы, был уволен по решению работодателя - администрации Петрозаводска.

Также власти города заверяли, что компания «Спорт Инжиниринг» все выполнит в срок и спортсмены – футболисты и легкоатлеты - смогут приступить к тренировкам.

В результате беговые дорожки стоят под водой, так как при их монтаже были нарушены технологии укладки.