Власти Петрозаводска обещают очистить от снега девять улиц за ночь

Ночью в Петрозаводске планируется вывоз снега с девяти городских улиц, сообщают в мэрии города.

В ночь с 19 на 20 января планируется вывоз снега с девяти улиц Петрозаводска. В тёмное время суток специализированная техника будет работать в Октябрьском районе, на Перевалке, Древлянке, Голиковке и в центре города. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Снег предполагается вывозить с улиц Пушкинской, Ленинградской, Чапаева, Древлянка, Антикайнена, Маршала Мерецкова, с Октябрьского проспекта, набережной Варкауса и Лососинского шоссе.

Ранее сообщалось, что глава Карелии пообещал выделить 153 млн рублей на «удар по снежным массам» в Петрозаводске.