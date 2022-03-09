Власти Петрозаводска обещают отловить более 300 бродячих собак

В мэрии Петрозаводска обращаются к владельцам животных с просьбой отказаться от самовыгула.

В этом году в Петрозаводске планируется отловить более 300 бродячих собак. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы. Отловом в рамках договора с администрацией занимается компания «Северин».

С начала года подрядчик отловил на улицах города около двух десятков бродячих животных. Всего компании предстоит поймать более полусотни собак по заявкам от горожан. Также мэрия разместила аукцион на отлов безнадзорных животных. До конца марта планируется заключить контракт на эти работы. По нему будущему подрядчику предстоит в течение года поймать более 250 особей. Из республиканского бюджета выделено более трёх миллионов рублей.

«Администрация Петрозаводска напоминает горожанам о недопустимости самовыгула животных. Помимо опасности для самого питомца, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения на людей. Всю ответственность за поведение животного, вплоть до уголовной, несёт владелец. Также хозяевам стоит помнить о необходимости вакцинации и стерилизации питомцев», — говорится в сообщении мэрии.

В среднем за год на улицах Петрозаводска отлавливают около 350 собак. С 2019 года при поддержке администрации и привлечении средств Фонда президентских грантов общественные организации запустили работу по стерилизации. За это время операции удалось провести более 1000 животным. В результате удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных на территории округа, сообщают в мэрии.

В пристраивании и содержании животных помогают общественные организации «Первый петрозаводский общественный приют», «Надежда», «Дорога домой», а также горожане. Благотворительный фонд «РЕКС» за полтора года пристроил в семьи более 250 кошек и собак.