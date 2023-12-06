Власти Петрозаводска объяснили, что сделают с катком на набережной

В администрации города успокоили петрозаводчан.
Утопающий в сугробах каток на набережной Варкауса стал предметом интереса горожан, испугавшихся, что вскоре закрытая арена станет очередной парковкой.
В ответ на запрос «РБК в Карелии» в мэрии Петрозаводска сказали, что площадка находится на балансе спортшколы. В ближайшее время здесь планируют залить каток.
Напомним, ранее в одном из пабликов горожанин описал ситуацию с катком на набережной Варкауса. Автор поста опасался, что каток превратится в парковку, при том, что возможности для катания на конках в Октябрьском районе и без того оказались ограничены.
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