Власти Петрозаводска объяснили необычную покраску памятника Гаскойну

Администрация успокоила горожан, отметив, что обновление композиции только началось.

В администации Петрозаводска прокомментировали вчерашнюю тему для обсуждений о странном ремонте памятника Чарлза Гаскойна.

В мэрии отметили, что это лишь первый этап работ, подразумевающий зачистку от ржавчины и грунтование. Только после этого специалисты приступят к покраске и зачистке камня. Работы проводит МКУ «Служба заказчика».

Напомним, ранее петрозаводчане возмутились странному ремонту памятника Гаскойну на проспекте Карла Маркса.