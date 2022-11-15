Власти Петрозаводска объяснили причину отсутствия асфальта на части улицы Хейкконена

Жителей Древлянки интересует, почему на участке улицы Хейкконена срезали старый, но не положили новый асфальт.

Жители Древлянки в Петрозаводске спрашивают в комментариях на странице Владимира Любарского, почему не до конца асфальтирована улица Хейкконена.



«Асфальт уложили только до пересечения с улицей Сиреневой, а снимали асфальт до пересечения с Учительской. Проконтролируйте, пожалуйста, пусть уложат асфальт до того места, до которого снимали», - попросила горожанка Татьяна Гайворонская.



Специалисты мэрии ей ответили, что на отрезке между Учительской и Сиреневой сняли верхний слой для «ровности дороги».



В этом году новый асфальт на указанном участке класть не будут, поскольку весной 2023 года на нем запланирована перекладка сетей водоснабжения.



Когда дорожные рабочие положат новое дорожное покрытие, пока неизвестно.