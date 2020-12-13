Власти Петрозаводска объявили аукцион на ремонт дорог к дачным поселкам

Автодороги Петрозаводск – Лососинное, Лососинное – Машезеро и Машезеро – Шапшезеро отремонтируют по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

Власти города объявили электронный аукцион на ремонт дорог к дачным поселкам, имя подрядчика станет известно 18 декабря. Ремонтные работы на трассах Петрозаводск – Лососинное, Лососинное – Машезеро и Машезеро – Шапшезеро должны начаться с 1 марта 2021 года и закончиться к 25 августа 2022 года, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Подрядчик должен убрать лишнюю растительность, отремонтировать водопропускные трубы и выполнить другие работы. Замене подлежат десятки километров покрытия на нескольких участках.

Ранее петрозаводчанин снял на видео разбитую дорогу в Лососинное: "Съездил в Лососинное – остался без колес".