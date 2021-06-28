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Власти Петрозаводска обратились в МВД из-за сноса ограждений вдоль тротуаров на улице Чапаева

Новости. Общество
15:51, 28 Июня 2021
фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Администрация столицы Карелии обратилась в полицию по факту несанкционированного сноса ограждений на улице Чапаева, сообщили в мэрии города.

В пятницу, 25 июня, администрация Петрозаводска направила обращение в Министерство внутренних дел республики по факту несанкционированного сноса ограждений вдоль тротуаров на улице Чапаева. Несанкционированные работы зафиксированы на минувшей неделе.

В мэрии напомнили, что в прошлом году в рамках муниципального контракта металлические конструкции устанавливало ООО «Тор». Подрядчик должен был смонтировать более четырёх тысяч погонных метров ограждений. В связи с ненадлежащим качеством выполнения работ – они не были приняты. Оплату по контракту также не проводили. Более того, за невосстановление благоустройства в срок в ноябре 2020 года подрядчик был оштрафован. Действие ордера на производство работ истекло в октябре.

Ранее жители отдаленного микрорайона Петрозаводска попросили поставить ограждения вдоль дороги.

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Комментарии

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кир
2021-06-28 17:14:01
Никто бы не сломал, если оружие употребить, - зевнул кот и пошел спать.
театральный критик
2021-06-28 16:47:18
Разгневанные протестуны и антизаборщики сдали в чермет.
Козьма
2021-06-28 16:17:20
" Высший класс " работает меееерия , так скоро и здание мэрии у них украдут , пока мееер плавает где то .
Гость
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