Власти Петрозаводска обратились в МВД из-за сноса ограждений вдоль тротуаров на улице Чапаева

Администрация столицы Карелии обратилась в полицию по факту несанкционированного сноса ограждений на улице Чапаева, сообщили в мэрии города.

В пятницу, 25 июня, администрация Петрозаводска направила обращение в Министерство внутренних дел республики по факту несанкционированного сноса ограждений вдоль тротуаров на улице Чапаева. Несанкционированные работы зафиксированы на минувшей неделе.

В мэрии напомнили, что в прошлом году в рамках муниципального контракта металлические конструкции устанавливало ООО «Тор». Подрядчик должен был смонтировать более четырёх тысяч погонных метров ограждений. В связи с ненадлежащим качеством выполнения работ – они не были приняты. Оплату по контракту также не проводили. Более того, за невосстановление благоустройства в срок в ноябре 2020 года подрядчик был оштрафован. Действие ордера на производство работ истекло в октябре.

Ранее жители отдаленного микрорайона Петрозаводска попросили поставить ограждения вдоль дороги.