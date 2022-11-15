Власти Петрозаводска обратились в УФАС из-за планов «маршрутчиков» повысить цены на проезд

Администрация Петрозаводска попросила антимонопольную службу проверить обоснованность планов владельцев маршруток повысить стоимость проезда.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии заместитель главы города Юлия Мизинкова.

По ее словам, администрация направила обращение в УФАС после того, как автоперевозчики предупредили о повышении цен с 1 января до 48-50 рублей.

Ранее сообщение об этом появилось на странице «Маршрутка Птз» Вконтакте, созданной автоперевозчиками.

«В связи с ростом цен на топливо, увеличением расходов на эксплуатацию парка транспортные компании информируют, что с 01 января 2023 г. планируется изменение стоимости проезда в обслуживаемых муниципальных маршрутах… Новая стоимость проезда составит от 48 до 50 рублей, в зависимости от маршрута», — сказано в сообщении.

Несколько лет назад УФАС проверяло обоснованность роста цен в маршрутках и выявило признаки картельного сговора. Автоперевозчики были оштрафованы.