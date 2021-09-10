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Власти Петрозаводска обратятся в прокуратуру по факту гибели малька в кипятке, попавшем в Онего

Новости. Общество
11:04, 13 Сентября 2021
фото: кадр из видео © Павел Корчагин

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Глава столицы Карелии Владимир Любарский потребовал подготовить обращение в природоохранную прокуратуру из-за гибели малька в Онежском озере.

Ситуация со сбросом кипящих стоков в Онежское озеро сегодня, 13 сентября, стала одной из тем для обсуждения на планерном совещании в городской администрации. Директор Петрозаводской ТЭЦ Василий Карпов поспешил заверить руководство города, что его органиазция не имеет отношения к данному инциденту.

«Я видел в средствах массовой информации, что кто-то скинул горячую воду в Онежское озеро. Я могу стопроцентно гарантировать петрозаводская ТЭЦ, ТГК этого не делали. Мы сбрасывали воду в районе железнодорожного переезда на Беломорской улице», — заявил Василий Карпов.

Глава Петрозаводск Владимир Любарский в свою очередь потребовал подготовить обращение по факту гибели малька в районе Береговой в природоохранную прокуратуру.

Напомним, петрозаводчане разметили в соцсети видеозапись, на которой видно, как густой пар поднимается над потоком, идущим в сторону озера.

«Сброс горячей воды в Онего. «Малек сварился», — написал автор видео.

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Комментарии

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mobikk
2021-09-13 13:27:58
А что, стая малька поджидала стоки кипятка?
Был ли там малек?
баян
2021-09-13 12:13:06
и как всегда виноватых нет? не надо вешать лапшу господа.
Театраловед
2021-09-13 11:30:19
карловские вредят.
Бриг
2021-09-13 12:03:29
Театраловед, не иначе ОПГ , покруче карловской будет .
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