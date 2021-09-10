Власти Петрозаводска обратятся в прокуратуру по факту гибели малька в кипятке, попавшем в Онего

Глава столицы Карелии Владимир Любарский потребовал подготовить обращение в природоохранную прокуратуру из-за гибели малька в Онежском озере.

Ситуация со сбросом кипящих стоков в Онежское озеро сегодня, 13 сентября, стала одной из тем для обсуждения на планерном совещании в городской администрации. Директор Петрозаводской ТЭЦ Василий Карпов поспешил заверить руководство города, что его органиазция не имеет отношения к данному инциденту.

«Я видел в средствах массовой информации, что кто-то скинул горячую воду в Онежское озеро. Я могу стопроцентно гарантировать петрозаводская ТЭЦ, ТГК этого не делали. Мы сбрасывали воду в районе железнодорожного переезда на Беломорской улице», — заявил Василий Карпов.

Глава Петрозаводск Владимир Любарский в свою очередь потребовал подготовить обращение по факту гибели малька в районе Береговой в природоохранную прокуратуру.

Напомним, петрозаводчане разметили в соцсети видеозапись, на которой видно, как густой пар поднимается над потоком, идущим в сторону озера.

«Сброс горячей воды в Онего. «Малек сварился», — написал автор видео.